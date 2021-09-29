韩媒：朝鲜证实首次试射高超音速导弹

哈通社/首尔/9月29日 —— 据韩联社消息，朝中社29日报道，朝鲜国防科学院28日上午在慈江道龙林郡都阳里试射了新研发的“火星-8”型高超音速导弹。

报道称，试射结果验证了首次引进的安瓿化导弹燃料系统和发动机稳定性，导弹在主动区段的飞行控制性和稳定性、高超音速滑翔飞行战斗部分离后的制导机动性和滑翔飞行特点等所有技术指标也均满足设计要求。

专家认为，“安瓿化燃料系统”是指将装有浓缩液体燃料的容器组装至发射装置使用以缩短注入时间的方式，具有与固体燃料相同的迅速、可随时发射等优点。

报道称，研发高超音速导弹是劳动党八大提出的国防科学发展及武器系统研发五年规划中战略武器部门的五大优先任务之一，在党中央的高度重视下有序推进，其成功对大力提升自主尖端国防科技力量和自卫国防力量具有重大战略意义。

劳动党中央委员会书记朴正天和国防科学部门的领导干部观摩了当天的试射，国务委员会委员长金正恩没有到场。朴正天高度评价了高超音速导弹研发和实战部署的战略重要性，以及整体导弹燃料系统安瓿化的军事意义。他表示，国防科研团队和军工部门将继续贯彻落实八大决议，争取取得重大成就。

由此可知，朝鲜前一天发射的近程导弹是其年初公开宣布研制的高超音速武器。金正恩今年1月曾在劳动党八大总结报告上表示，已提出在近期研发部署高超音速滑翔飞行战斗部的任务。

韩国联合参谋本部（联参）28日表示，韩军发现朝鲜当天上午6时40分许从慈江道一带向东部海域发射一枚疑似近程导弹的飞行器，飞行距离不到200公里，飞行高度约为30千米。