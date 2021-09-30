总统特别代表访问斯洛伐克

哈通社/努尔苏丹/9月30日 – 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统国际合作事务特别代表叶尔詹·哈兹汉诺夫正在对斯洛伐克首都布拉迪斯拉发进行工作访问，以同该国探讨哈萨克斯坦与斯洛伐克之间进一步加强合作的前景。

访问期间，叶尔詹·哈兹汉诺夫与斯洛伐克国民议会副议长尤莱·布拉纳尔、国民议会外交委员会主席玛丽安·克里、外交和欧洲事务部长伊万·科尔佐克、斯洛伐克对外关系部主任总统办公室 亚娜·科布佐娃举行了会晤。

会谈期间，双方针对两国合作的现状和前景等进行了讨论。叶尔詹·哈兹汉诺夫在会谈中强调，哈萨克斯坦视斯洛伐克为欧盟可靠和有前途的合作伙伴，高度重视发展两国互利关系。 他还指出，发展与欧盟的有效合作是哈萨克斯坦外交政策的战略重点。

哈萨克斯坦成功研发QazVac疫苗的成就得到了斯洛伐克方面的高度评价，双方还针对相互承认疫苗护照等问题交换了意见。

会谈中，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫领导的政治体制改革得到了高度关注。叶尔詹·哈兹汉诺夫表示，哈国政府的改革战略目标是建立一个«倾听人民声音»的国家，致力于促进民主价值观、人权和法治。

双方还针对国际热点问题进行了讨论，特别是哈萨克斯坦在阿富汗人道祝愿援助方面，为联合国等国际组织所提供的帮助，以及其自身在区域安全中的重要作用得到了高度评价。

访问期间，叶尔詹·哈兹汉诺夫还会见了斯洛伐克企业界的代表。目前有30多家斯洛伐克企业在哈开展业务，两国在工程、国防、能源、绿色技术、工程、IT、农业、废物管理、制药和旅游等行业拥有丰富的合作前景和意愿。

哈萨克斯坦与斯洛伐克政府间经济和科学技术合作委员会会议计划在2023年第一季度于斯洛伐克首都召开，届时将进一步讨论旨在推进两国合作的详细内容。

期间，叶尔詹·哈兹汉诺夫还接受了当地著名的《金融报》的采访。他在访谈中介绍了哈萨克斯坦与斯洛伐克以及欧盟进一步发展合作的意愿和前景，并谈到了哈萨克斯坦经济的主要发展方向。

【编译：木合塔尔·木拉提】