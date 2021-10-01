哈卫生部长出席联合国大会“健康全覆盖”高级别会议

哈通社/努尔苏丹/10月1日--哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔出席联合国大会框架下的«健康全覆盖»高级别会议。

会议期间，重申了哈萨克斯坦对实现联合国可持续发展目标和在全球范围内促进关于初级卫生保健的阿拉木图和阿斯塔纳宣言的承诺。

发表的讲话中，阿列克谢·崔对组织方，其中包括格鲁吉亚、日本、泰国和世界卫生组织，以及全面覆盖健康服务-2030运动的组织者就组织工作，以及邀请哈萨克斯坦作为共同提案国表示了感谢。

部长表示，在 COVID-19 大流行期间，联合国成员国关于支持和实现普遍获得医疗保健的承诺正在成为一项日益复杂和重要的任务。全面覆盖健康服务的核心原则是全体人口都应该获得他们需要的优质医疗服务，而不受经济困难影响。

正如阿斯塔纳《初级卫生保健宣言》所述，初级卫生保健是«可持续医疗卫生系统的基础，以确保卫生服务的全民覆盖并实现与卫生相关的可持续发展目标»。

«哈萨克斯坦是初级卫生保健的摇篮，世卫组织成员国于1978 年通过了历史阿拉木图宣言及其续言，以及 2018 年关于初级卫生保健的阿斯塔纳宣言。 «他说。

哈萨克斯坦总统 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在世界卫生大会第 73 届会议上指出，位于哈萨克斯坦的世卫组织欧洲初级卫生保健中心应成为世界一流的初级卫生保健最佳实践开发和传播中心。

最后，阿列克谢·崔预祝会议圆满召开。

【编译：阿依波塔】