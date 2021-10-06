政府总理会见世界海关组织秘书长

哈通社/努尔苏丹/10月6日 —— 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明6日会见到访的世界海关组织(WCO)秘书长御厨邦雄(Kunio Mikuriya)。

会谈中，双方就进一步推动哈萨克斯坦过境运输潜力和进一步融入全球运输走廊，以及实施国际贸易便利化标准、保障国际供应链的安全、改善关税和税收问题进行了深入讨论。

此外，双方还注重关注了消除过境运输领域的壁垒、推动电子商务发展、海关信息交流标准化和进出口业务数字化等领域的双边合作。

政府总理指出，为了提高哈萨克斯坦交通运输潜力，政府根据WCO标准在哈中边境新建了«光明之路»过境点，并对哈吉和哈乌边境过境点进行了现代化修缮。

马明表示，截至2024年，哈萨克斯坦将对9个汽车过境点和1个铁路过境点进行修缮工作。他强调，这将有效提高货物通关能力。

御厨邦雄高度评价了哈方在关税和税收领域的改革，以及边境过境点现代化、促进国产商品出口和跨境贸易基础设施发展等相关措施。

过去3年，世界海关组织在哈萨克斯坦进出口业务领域主要国际公约执行工作框架下，12次派出了技术委员会。2022年，为提高哈萨克斯坦过境运输潜力和简化贸易程序，WCO技术委员会代表计划5次访问哈萨克斯坦。

此次访哈行程框架下，WCO秘书长还将参访突厥斯坦国际机场和哈乌边境过境点。

【编译：小穆】