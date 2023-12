哈运输业呼吁成立专职管理部门

哈通社/努尔苏丹/10月7日 -- 哈萨克斯坦运输企业呼吁成立运输领域专职管理部门。

在第11届中亚贸易论坛圆桌会议上,哈运输和物流组织联合会(Union of Transport and Logistics Organizations and Associations)副主席卡纳特·穆库舍夫表示,哈萨克斯坦国际货运公司的市场份额在不断下降。自2017年以来,已从52%下降到31%。

据卡纳特·穆库舍夫介绍,目前,哈萨克斯坦获得授权向欧洲国家运输货物的车辆折旧率为70%,这对其运营产生了负面影响。而哈萨克斯坦没有中央专职部门负责制定运输行业的国家政策,因此设立一个独立的部门是有必要的。专职部门将对运输和物流综合体(包括汽车综合体)实施国家层面的监管,并将保护和捍卫哈萨克斯坦、欧亚经济联盟内国际公路运输公司的利益。

Alem Trans Group有限公司的总经理弗拉基米尔·斯捷琴科也表示,该行业在更新车辆方面存在严重问题,已经落后于欧洲国家的运输公司。

弗拉基米尔·斯捷琴科认为,哈国在车辆更新方面确实遇到了严重的问题,这主要是与高昂的税收和使用费有关。这使哈国运输企业在竞争中面临困难,因为他们必须与白俄罗斯、波兰、立陶宛的运输公司竞争,但这些费用使本国运输企业处于不平等竞争的状态。

【编译:木合塔尔·木拉提】