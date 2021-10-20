农工综合体发展国家项目包含哪些内容

哈通社/努尔苏丹/10月20日 -- 根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫签署的总统令，农业部制订了《农工综合体发展国家项目》。

文件聚焦解决需要集中大量精力和资源的节点任务和关键项目。国家项目编制过程中，兼顾了农工综合体发展的全球挑战和国际趋势，以及此前制定的国家规划和行业规划实施成果。联合国粮农组织专家、行业协会和科技界代表参与了国家项目的制定工作。

《农工综合体发展国家项目》的主要目标：一是将农业劳动生产率提高1.5倍；二是确保主要食品实现完全自给；三是将农产品出口额扩大1倍，将加工农产品占比提升至70%；四是通过构建七大生态系统和实施投资项目，确保100万农村居民收入稳定增长。

为实现将农业劳动生产率提高1.5倍的目标，拟采取的措施包括使用优质种子、施用矿物肥料、采用现代化农业技术、实施农田灌溉等。国家将采取支持措施促进种业发展，建立种子可追溯系统，提供现代化技术设备。为提高矿物肥料施用水平，计划对工业化生产的有机肥料进行补贴，完善农业化学科技中心工作，并为其配备必要的技术设备。上述措施能够将优质种子比例从93%提高至98%，将矿物肥料施用率从20%提高至29%，将粮食作物产量增加10%-15%。

为提高农业技术装备水平，将继续实施投资补贴政策，扩大农机租赁规模，将农机设备更新率从4%提高至6%。采取措施推广节水技术，完善供水补贴机制，实施哈萨克斯坦示范农场网络项目，建设年产1000台套现代化灌溉系统的生产厂。上述措施可将全国节水灌溉农田面积增加至45万公顷。为减少进口依赖，扩大畜产品出口，将继续推动畜牧业向集约化转型。为此，计划扩大购买牲畜贷款规模，促进饲料行业发展，建设放牧和牧场基础设施，鼓励引进现代化育种方法，包括人工授精和胚胎移植。上述措施有助于将加工企业开工率提高至100%，并提高牲畜和家禽繁殖率。

此外，计划通过州一级的能力建设中心和地区一级的农业信息咨询中心，引入现代化的远程培训模式，提升农民专业化技能，完善知识普及体系，并实现对所有农工综合体经营主体的全覆盖。同时，继续加大工作力度，确保为农业科技提供足额拨款，引入行业奖金制度，建设运营农业部情况分析中心，对农工综合体发展前景进行综合分析、评估和预测。

保障本国市场供应是农工综合体面临的首要任务。在制定优先出口政策的同时，将系统解决进口替代问题。哈农业部已制定最依赖进口的食品清单，包括禽肉、香肠、奶酪奶渣、苹果、糖和鱼等，针对上述食品生产确定并实施具体的投资项目。为实现既定目标，政府将采取一系列支持措施，包括提供优惠贷款、财政补贴、土地资源、基础设施，以及保护本国市场。到2024年，上述食品（除糖以外）自给率达到100%，糖的自给率达到80%。

《农工综合体发展国家项目》的优先方向之一是加工农产品的生产和出口。为此将制定一揽子措施，包括确保企业满负荷生产，建立现代化企业和对现有企业进行升级改造。通过实施已纳入投资项目库的194个加工项目，将促进加工农产品生产和出口，最终实现农产品出口翻倍、加工农产品占比提升至70%的目标。

《农工综合体发展国家项目》的另一个优先方向是通过实施大型投资项目，构建粮、油、果、蔬、糖、肉、奶七大生态系统。此举将至少吸引35万户农户和家庭农场参与生产高附加值的最终商品。哈计划在5年内实施总价值4.1万亿坚戈的582个投资项目，将农业劳动生产率提高1.5倍，提供50万个农业就业岗位，提高100万农村居民收入水平。

【编译：木合塔尔·木拉提】