总统：民族和睦大会对加强国家统一发挥重要作用

哈通社/努尔苏丹/10月21日---哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫21日在民族和睦大会理事会扩大会议期间表示，和睦民族大会在加强国家统一方面发挥着最重要的作用。

«今天，我们聚集在国家独立30周年前夕。独立纪念日对哈萨克斯坦来说是一个非常重要的历史性里程碑。多年来，我们建设了一个强大的国家，发展了经济，增加了人民的福祉。这一切都是通过民族团结和统一得以实现。在首任总统纳扎尔巴耶夫的建设性政策下，哈萨克斯坦形成了独特的不同民族和宗教间的和谐相处模式，其有效性得到了国际社会的认可。哈萨克斯坦的稳定与和平始于社会的团结与平等、相互信任和尊重。»总统说。

同时，总统还提到了现如今民族间存在的冲突和威胁。

«在我国，不同文化的和谐共处是我们作为一个国家统一的重要原则和战略方向。现如今在此方面存在许多挑战和威胁，对此，我们必须进一步加强民族团结。只有这样，我们才能巩固国家地位并征服新的高度。在今年的国情咨文中，我强调过加强国家统一的必要性。毫无疑问，民族和睦大会将在这项工作中发挥最重要的作用。»总统说。

总统还指出，民族和睦大会是加强国家统一的有效工具，它将所有的公民团结在一个共同的国家理念之中，在防止种族问题的政治化方面发挥了有效机制。

总统还回顾说，在独立的最初几年，有很多预言认为哈萨克斯坦将面临民族间冲突。

«在独立之初，许多政治家预测，我们的国家将在此方面面临挑战。对于许多人来说，尤其是在前苏联时期发生的种族冲突的背景下，这种预言似乎不无道理。然而，作为一个团结的整体，哈萨克斯坦人民能够一同证明这种预测是徒劳的。在此方面，已成为民族合作机构和民族团结象征的大会发挥了重要作用。»总统说。

【编译：达娜】