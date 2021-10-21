欧盟领袖将讨论如何应对能源价格飙升问题

哈通社/布鲁塞尔/10月21日 —— 据路透社报道，欧盟领导人当地时间周四将讨论如何应对能源价格飙升，这场能源价格危机再度暴露欧盟各国在气候变化目标方面兜不拢的老问题，对于是否需要对欧盟能源市场规则进行全面修订方面，各国也立场不一。

欧盟国家领导人将讨论欧盟执委会上周公布的一个“工具箱”，其中概述了各国政府可以采取的措施，并表示欧盟将研究解决价格冲击的长期方案。

大多数欧盟国家已经制定了紧急行动计划，以保护消费者免受价格飙升的影响，包括削减能源税、对贫困家庭提供补贴，各国领导人周四将鼓励其他国家效仿。

根据峰会结论草案，欧盟建议各国紧急使用工具箱 “为最脆弱的消费者提供短期救济，并支持欧洲企业”。

然而，较长期的措施则更具争议性。

包括西班牙、意大利和希腊等国，希望欧盟以监管变革来应对。他们建议欧盟国家联合购买天然气以形成战略储备，并将欧洲电价与天然气发电的成本脱钩。

包括德国和比利时在内的其他国家则审慎看待为应对短期危机而全面修改法规一事。欧盟执委会表示，预计到明年4月时天然气价格将在较低水平企稳。

峰会的结论草案没有表态支持任何特定行动，周四的会谈可能会把这个问题转交给欧盟能源部长在10月26日的紧急会议上争论。