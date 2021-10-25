托卡耶夫总统与土库曼斯坦总统举行小范围会谈

哈通社/努尔苏丹/10月25日-- 据总统府新闻局消息，正在对土库曼斯坦进行国事访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，25日在阿什哈巴德与该国总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行了双边会谈。

会谈开始之前，土方在独立广场举行了隆重的官方欢迎仪式。仪仗队列队向两国元首致敬，军乐队演奏了两国国歌。随后，两国总统互相介绍双方代表团成员。

欢迎仪式结束后，两国总统开始了小范围会谈。双方就哈土战略伙伴关系的广泛问题，包括扩大政治、经贸、运输和过境、文化和人道主义等领域进行了讨论，同时就全球和区域议程上的热点问题交换了意见。

托卡耶夫总统感谢别尔德穆哈梅多夫邀请其对兄弟土库曼斯坦进行国事访问。

«从踏上土库曼斯坦神圣土地的那一刻起，我们就感受到了您真诚用心的接待。很高兴再次来到美丽的阿什哈巴德市，我们对这座城市的建设质量和规模感到惊讶。我们对此次行程非常重视，陪同人员都是哈萨克斯坦的重要部门官员。我们希望为进一步发展两国战略伙伴关系注入新动力。土库曼斯坦人民是我们的兄弟，两国之间的友谊根深蒂固，同时有着很多共同点，包括我们共同的边界。我们对兄弟土库曼斯坦真诚相待，发展战略伙伴关系、加强两国间的合作等问题将由我本人直接参与，这是哈萨克斯坦政策的优先方向。我认为此次签署的文件非常重要，将决定两国的合作方向，继续在国际舞台上积极互动。哈萨克斯坦非常尊重曾获得联合国大会批准的土库曼斯坦作为中立国的地位。»托卡耶夫总统说。

别尔德穆哈梅多夫则感谢托卡耶夫总统接受其邀请前来土库曼斯坦进行访问。

«我们非常重视此次访问。土库曼斯坦和哈萨克斯坦人民之间有着很深的精神和历史联系。因此，两国之间的关系始终稳定可靠。毫无疑问，此次国事访问将为两国兄弟和战略性双边关系注入新的动力，造福两国人民和兄弟国家，推动双边关系迈上新台阶。我要感谢您为加强两国人民之间的合作所做出的个人贡献。»土库曼斯坦总统说。

【编译：达娜】