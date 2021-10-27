突厥世界大学联盟第五届大会在突厥斯坦举行

哈通社/突厥斯坦/12月27日 – 突厥语国家合作委员会（突厥议会）突厥世界大学联盟第五届大会12月26日在位于突厥斯坦市的亚萨维哈萨克-土耳其大学举行。

来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、匈牙利等国32所大学的校长、学者、学生以及国际组织、外交机构、社会团体的代表共同出席了活动。

突厥议会秘书长巴赫达特·阿穆列夫在大会开幕式上发表了讲话，强调了此次大会对突厥世界的重要性。«突厥斯坦市是突厥文明的摇篮，在这里召开突厥世界大学会议并开展教育领域的讨论，必然会获得丰硕的成果。»他说。

会上，对组织举办此次活动的亚萨维哈萨克-土耳其大学近几年卓有成效的发展，以及在2018-2021 年担任突厥世界大学联盟主席期间采取的工作予以了高度评价。

突厥世界大学联盟的各个成员大学也分别报告了各自正在实施的项目情况，并就并大学联盟就2021-2022年«发展路线图»的制定发表了看法。

在本届大会上，又有多所大学成为了突厥世界大学联盟的成员。这些大学包括：哈萨克斯坦塞梅医科大学、阿塞拜疆国际经济大学、吉尔吉斯-乌兹别克国际大学、乌兹别克斯坦世界经济与外教大学、塔什干国立东方研究大学、塔什干国立语言文学大学、浩罕大学。

根据大会结果，亚萨维哈萨克-土耳其大学将继续担任大学联盟主席。

突厥世界大学联盟成立于2013年。目前，联盟有来自哈萨克斯坦、土耳其、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和匈牙利的40多个成员。

【编译：木合塔尔·木拉提】