中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:21, 01 11月 2021 | GMT +6

    哈政府计划提高先进节水灌溉技术覆盖率

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月1日 -- 哈萨克斯坦副总理罗曼·斯克利亚尔日前书面答复议员质询，介绍采用先进节水灌溉技术、扩大灌溉农田面积情况。

    副总理在书面答复中指出，2020年，哈全国灌溉农田用水量121亿立方米，其中，118亿立方米用水量集中在哈南部的阿拉木图州、江布尔州、突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州四地，占比达到97%；南部四州灌溉农田总面积125万公顷，占全国灌溉农田总面积的78%。

    截至2021年年初，哈全国采用先进节水灌溉技术的灌溉农田总面积24.8万公顷。南部四州采用节水技术的灌溉农田面积仅为6.77万公顷，在灌溉农田面积中的占比仅为5.4%。

    根据《2025年前农工综合体发展国家项目》，计划将哈全国采用节水技术的灌溉农田面积提高到45万公顷，每年可节水15亿立方米。

    为提高农业生产者采用节水灌溉技术的积极性，哈农业部将通过投资补贴的形式为其提供支持，对购买先进灌溉系统，以及接入必要基础设施的费用补贴50%。

    得益于投资补贴，采用节水技术的灌溉农田面积呈现增长趋势。为进一步鼓励采用节水灌溉技术，哈政府正在研究提高投资补贴比例。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    农业 政府 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!