哈政府计划提高先进节水灌溉技术覆盖率

哈通社/努尔苏丹/11月1日 -- 哈萨克斯坦副总理罗曼·斯克利亚尔日前书面答复议员质询，介绍采用先进节水灌溉技术、扩大灌溉农田面积情况。

副总理在书面答复中指出，2020年，哈全国灌溉农田用水量121亿立方米，其中，118亿立方米用水量集中在哈南部的阿拉木图州、江布尔州、突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州四地，占比达到97%；南部四州灌溉农田总面积125万公顷，占全国灌溉农田总面积的78%。

截至2021年年初，哈全国采用先进节水灌溉技术的灌溉农田总面积24.8万公顷。南部四州采用节水技术的灌溉农田面积仅为6.77万公顷，在灌溉农田面积中的占比仅为5.4%。

根据《2025年前农工综合体发展国家项目》，计划将哈全国采用节水技术的灌溉农田面积提高到45万公顷，每年可节水15亿立方米。

为提高农业生产者采用节水灌溉技术的积极性，哈农业部将通过投资补贴的形式为其提供支持，对购买先进灌溉系统，以及接入必要基础设施的费用补贴50%。

得益于投资补贴，采用节水技术的灌溉农田面积呈现增长趋势。为进一步鼓励采用节水灌溉技术，哈政府正在研究提高投资补贴比例。

【编译：木合塔尔·木拉提】