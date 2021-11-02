哈萨克斯坦政府总理马明出席联合国气候变化大会

哈通社/努尔苏丹/11月2日—据政府总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明1日出席在苏格兰格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）框架内的世界领导人峰会。

总理在讲话中指出，哈萨克斯坦是世界上最早批准《巴黎协定》的国家之一（2016 年12月6日）。为实施该文件，哈萨克斯坦计划到2030 年将温室气体排放量减少15%。为实现这一目标，哈萨克斯坦对相关能源份额进行了调整并通过了新的环境法。

«哈萨克斯坦计划将可再生能源产量从3%增至15% （5倍），将环保友好的能源产量从20%增加到38%（2倍）。此外，为增加温室气体的吸收，到2025年，哈萨克斯坦将种植20亿棵树，同时将来自煤炭的能源占比从70%减少至40%。»马明说。

总理还指出，在2020年12月举行的气候雄心峰会上，托卡耶夫总统宣布了哈萨克斯坦在2060年实现碳中和目标的愿景。为实施这一计划，哈萨克斯坦政府正在敲定一份战略文件，该文件涉及在所有经济部门进行重大改革，包括能源、制造业、农业和林业、运输、住房、公用事业和废物管理领域。

最后，马明重申了哈萨克斯坦致力于成为中亚可持续发展区域气候中心的意愿，他表示，这将使该地区各国团结一致，通过技术转让、吸引绿色融资、知识交流和创新，在 AIFC绿色金融中心及其他区域组织平台上一同努力，确保«绿色»经济的增长。

在COP26会议 框架 内，哈萨克斯坦加入了《 森林和土地利用宣言 》。

【编译：达娜】