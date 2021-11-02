政府总理马明会见多国领导人

哈通社/努尔苏丹/11月2日—据政府总理官网消息，在1日举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议（COP26）框架内举行的世界领导人峰会期间，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明会见了多个国家领导人。

具体来讲，马明分别同芬兰总统绍利·尼尼斯托、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、拉脱维亚总统埃吉尔斯·列维特斯、荷兰首相马克·吕特、印度总理纳伦德拉·莫迪，以及美国气候特使约翰·克里举行了会晤。

此外，哈萨克斯坦在担任第12届世贸组织部长级会议主席筹备工作框架内，马明会见了世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉和英国国际贸易大臣安妮-玛丽•特里威廉。

根据双边会谈和此次访问行程结果，哈萨克斯坦政府和英国政府通过了关于战略伙伴关系和共同努力应对气候变化的联合声明。

该文件设想加强在环境保护、经济脱碳、实现哈萨克斯坦在可再生能源开发方面的潜力、«绿色»融资、森林保护、土地利用效率等领域的合作。

«哈萨克斯坦自独立和建交30年来，哈英关系已成为基于互相信任、共同价值观和有效合作的牢固伙伴关系。»联合声明中说。

【编译：达娜】