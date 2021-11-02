农业部：哈萨克斯坦畜牧业产值有所增长

哈通社/努尔苏丹/11月2日—据农业部新闻消息，今年前九个月，哈萨克斯坦畜牧业总产值达2.2447万亿坚戈，同比增长3.7%。

2021年1-9月，全国10个地区的畜牧业产值较去年同期有所增长。

截至10月1日，全哈所有类型的牲畜数量同比增长4.7%，屠宰或出售畜禽活重88.4万吨，年增长达7.5%。

报告期内，牛肉产量增长4.9%至36.13万吨，羊肉增长1.6%至10.16万吨，马肉增长6.2%至9.76万吨，禽肉增长21.3%至20.85万吨，而猪肉产量下降3.6%至5.68万吨。

同时，为促进牛奶进口替代，向乳品加工企业提供原料，截至2021年10月20日，全国已投产3所工业化奶牛场和10所家庭奶牛场。

前九个月，哈萨克斯坦共进口15 498头优质品种牛，其中包括乳牛1735头，肉牛10 152头。

此外，截至目前全国共有养殖场507个，其生产能力平均从5000千头到1万多头不等，总产能高达38.92万头。 生产能力最好的地区为西哈州（存栏量5.82万头）、突厥斯坦州（存栏量4.64万头）和阿拉木图州（存栏量4万头），其存栏量占全国总存栏量37%（14.46 万头牲畜）。

值得一提的是，当前的养殖场实际负荷率为35%。今年以来，全国共育肥公牛13.4万头。

【编译：达娜】