哈萨克语教学中心在多国成立 推动哈语国际化发展

哈通社/努尔苏丹/11月3日 – 在哈萨克斯坦各大高等学府的支持下，许多国家陆续建立起了哈萨克语教学中心。

据哈萨克斯坦教育和科学部消息，目前土耳其、伊朗、波兰、韩国、白俄罗斯、中国和乌兹别克斯坦等国家均有开始哈萨克语教学中心。

在哈萨克斯坦谷米列夫国立欧亚大学（Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті）的支持下，白俄罗斯建立了以阿拜命名的哈萨克语言、历史和文化中心。在该中心，白俄罗斯大学生将有机会学习到哈萨克语言文字，并深入了解有关哈萨克斯坦历史和民俗文化有关的各类知识。该中心还会定期组织各类竞赛、文化节、展览等活动。此外，欧亚大学还与白俄罗斯塔尼克国家师范大学（М. Танк атындағы Беларусь мемлекеттік педагогикалық университеті）合作开设了白俄罗斯-哈萨克斯坦文化教育中心。

在欧亚大学的支持下，伊朗阿拉梅塔巴塔拜大学（Алламе Табатабаи университеті）成立了伊朗-哈萨克斯坦文化教育中心。该中心协调促进联合项目、出版联合科学著作和研究、举办大学之间的国际活动。

欧亚大学还在中国的西南大学、土耳其的Nigde Omer Halisdemir 大学、乌兹别克斯坦的费尔干纳国家大学成立了相同的语言教育中心。

在比利时布鲁塞尔，欧亚大学开设了国际化和国际合作发展官方代表处，并计划在欧盟国家成立分校区。

哈萨克斯坦阿吾艾佐夫南方哈萨克斯坦大学正在积极开展与中国高等学府之间的合作发展。在哈国驻华大使馆的协力下，阿吾艾佐夫大学在中国大连外国语学院开设了哈萨克斯坦研究中心，并派出师生负责中心的运营，向有兴趣学习哈萨克文的中国公民提供教学，并介绍哈国风土人情和历史文化。该中心还开展活动以扩大哈萨克斯坦和中国师生之间的教育和科学联系。

在波兰的扬·阿莫斯夸美纽斯大学和韩国的庆东大学也建立了哈萨克语言教学中心，这两个中心由哈萨克斯坦塞梅沙卡利姆大学提供支持。

阿克托别州朱巴诺夫区域大学在波兰的比得哥煦市和土耳其的卡斯塔莫努大学建立了Qazaq eli文化中心。

【编译：木合塔尔·木拉提】