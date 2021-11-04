哈萨克斯坦加入《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》

哈通社/努尔苏丹/11月4日 -- 哈萨克斯坦在格拉斯哥气候峰会上加入了新的承诺。

生态地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫4日在政府例行工作会议上介绍了旨在实现碳中和目标的相关工作情况。

部长表示，哈萨克斯坦当前的主要目标，是将温室气体排放量至2030年缩减15%（1990年的标准）。

«在2019年，哈萨克斯坦的温室气体排放量已经与1990年相比下降了2.4%。»他说。

布列克舍夫称，哈萨克斯坦代表团正在出席11月1~12日在苏格兰最大城市格拉斯哥举行联合国气候变化框架公约缔约方大会第二十六次会议（COP26）。

在此次峰会框架下，哈萨克斯坦加入了《关于森林和土地利用的格拉斯哥领导人宣言》。

布列克舍夫指出，国际社会对气候变化的关注力度和采取的对应举措都在不断提高当中。例如，大型金融机构已完全放弃与煤炭相关的项目，转而采用清洁绿色技术。此外，越来越多的国家都公布了自己的碳中和目标以及减少煤炭消耗的措施。

部长指出，从 2026 年起，欧盟计划对碳密集型产品的进口征收边际碳税。鉴于哈萨克斯坦国内生产总值的高碳含量，这项税收将对哈萨克斯坦的经济产生重大影响。

为了落实托卡耶夫总统在2020年12月召开的联合国气候雄心峰会上提出2060年前实现碳中和的目标，哈萨克斯坦政府正在制定《2060年前实现碳中和目标战略》。

根据这一战略，哈萨克斯坦设置了两种场景方案，即基本场景和实现碳中和场景。在实现碳中和目标的场景方案中，至2060年哈萨克斯坦将减少98%的碳排放。

目前该战略仍在制定当中。

此外，为了实现《巴黎协定》的目标，已经为所有关键部门制定了减少温室气体排放的措施路线图。

COP（Conference of the Parties）是指197个国家每年一次的首脑峰会，讨论气候变化和各国的应对方案、承诺和行动。

这个峰会是《联合国气候变化公约框架》的一个组成部分；全世界几乎所有国家和地区都签署的这份公约，主要目标是管控、限制人类活动对气候的冲击。

《公约》1994年3月21日生效，COP26是自那以来第26次峰会，定于2021年11月1日至12 日在苏格兰最大城市格拉斯哥举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】