总统视察埃基巴斯图兹市两家铁路设备生产企业

哈通社/努尔苏丹/11月4日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫4日对埃基巴斯图兹市进行的工作视察框架下，访问了两家铁路设备生产企业。

总统对生产铁路车轮的Prommashkomplekt 工厂的工作情况进行了了解。

具体来说，总统听取了生产过程、工厂对员工的社会支持，以及企业的出口潜力和进一步现代化计划。

拥有 750 名员工的该工厂建于 2012 年，生产直径为 700 至 1250 毫米的各类设计版铁路运输车轮， 生产能力为每年30万台。

随后，总统出席生产弹性端子和螺钉的Ferrotranstrade 工厂的投产仪式。

总统表示，如今，埃基巴斯图兹市已成为国家铁路工程的中心，每年生产价值850亿坚戈的产品，其中70%用于出口。今天，Ferrotranstrade 工厂正式投入生产，将生产符合国际质量标准的零部件。生产线达到满负荷生产后， 哈萨克斯坦国家铁路公司将无需进口端子和螺丝。相信该企业将能够提高国内工程行业的竞争力。

同时，国家元首参观了公司产品展览，并会见了工厂工作人员。该工厂目前有160名工作人员。

此外，相关人员向总统介绍了铁路行业的成就和前景，并播放了一段视频。

【编译：阿依波塔】