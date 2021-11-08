尼格马图林会见波兰参议长格罗兹基

哈通社/努尔苏丹/11月8日—马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格马图林8日会见前来哈萨克斯坦进行正式访问的波兰参议院议长托马斯·格罗兹基。

尼格马图林指出，明年将是哈萨克斯坦与波兰建交30周年。这些年来，两国建立了可靠的政治对话，经贸、文化和人道主义合作得到了积极发展。

会谈中，议长还强调了首任总统纳扎尔巴耶夫为加强哈波合作做出的重要贡献，并表示现任总统托卡耶夫高度重视发展两国全面合作。

尼格马图林表示，格罗兹基的此次访问为进一步加强两国议会间对话和扩大双边合作具有重要推动作用。

格罗兹基则表示，两国之间的关系建立在友好互助的基础上，并对哈萨克斯坦各民族人民的友好和睦相处表示了兴趣。

尼格马图林介绍了在总统倡议下正在进行的国家政治体制改革和公民社会发展工作，他表示，哈萨克斯坦议会积极参与这一进程，为国家的政治现代化提供必要的立法框架。

同时，他还强调了加强两国议会间联系的重要性，并提议加强两国议会合作小组以及相关委员会的联系，积极交流立法经验。

格罗兹基则表示，波兰参议员愿意为与哈萨克斯坦在各个领域的合作发展提供必要的支持。

最后，尼格马图林向其同行就即将到来的波兰独立日（11月11日）表示了祝贺。





【编译：达娜】