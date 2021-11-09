总统会见波兰参议院议长

哈通社/努尔苏丹/11月9日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日会见对哈萨克斯坦进行正式访问的波兰参议院议长托马斯·格罗兹基。

会谈讨论了双边合作的发展前景。

«作为前议长，我非常关注议会间外交的发展。两国在许多领域有着长期的友好合作关系，波兰是哈萨克斯坦在中欧重要而可靠的合作伙伴。哈萨克斯坦密切关注波兰发生的一切事情， 我们非常尊重波兰和波兰人民。»总统说。

托卡耶夫总统指出，两国国家领导之间已建立可靠的对话，这种关系将在两国立法机构层面继续延伸。«我认为两国合作拥有广阔发展前景，您的访问正是广泛合作的鲜明体现。»

托马斯·格罗兹基对托卡耶夫总统的热情接待表示了感谢，并谈到了与哈萨克斯坦上下两院议长举行的会谈。

«相信我对哈萨克斯坦的访问将为两国关系的发展注入新动力。独立30 年中，哈萨克斯坦以惊人的速度实现发展，这要归功于哈萨克斯坦首任总统的远见卓识。人民在经济危机的困难时期开始发展，哈萨克斯坦和努尔苏丹市的发展、以及你们在建立民主社会方面取得的成就给我们留下了深刻的印象。»他说。

同时，双方谈到了发展两国在贸易、经济、投资、基础设施和教育等领域的关系潜力。

此外，托马斯·格罗兹基还谈到了他对阿克莫拉州进行工作访问，与当地波兰侨民举行的会谈相关想法。他指出，在被驱逐的岁月里，由于哈萨克人民的友好和热情好客，哈萨克斯坦成为了波兰人的第二故乡。

【编译: 阿依波塔】