突厥议会外长理事会例会在伊斯坦布尔举行

哈通社/努尔苏丹/11月11日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德11日出席突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届峰会前夕召开的突厥议会外交部长理事会会议。

会议期间，部长们就计划在峰会上签署和批准的议程草案和最终文件进行了讨论。

同时，外长们通过并签署了一些文件，包括突厥委员会秘书处的活动和财务问题，突厥委员会长老理事会的规定，给予突厥世界城市一定的地位等文件。

此外，哈萨克斯坦方介绍了突厥世界的精神首都突厥斯坦市正在建设的经济特区«TURANSEZ»。 该倡议由国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在今年4月以视频在线模式召开的突厥语国家合作委员会（突厥议会）非正式首脑峰会上提出。

突厥语国家合作委员会，简称突厥议会，是根据哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的理念，于2009年10月在纳希切万成立的一个国际性组织。 组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，突厥议会的所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。 突厥议会总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

【编译：阿依波塔】