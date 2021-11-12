托卡耶夫总统在第九届金融家大会上发表视频致辞

哈通社/努尔苏丹/11月12日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在12日召开哈萨克斯坦第九届金融家大会（Қазақстан қаржыгерлерінің IX конгресі）上发表了视频致辞。

托卡耶夫总统在致辞中，对金融家大会的开幕表示了祝贺，并指出了活动的重要性。

总统表示，今年的大会是在国家货币日和独立 30 周年前夕举行，具有重大象征意义。本币坚戈是哈萨克斯坦国家主权的象征。“我们在 90 年代初实施了重大的市场改革，对金融关系和银行业均进行了彻底改革和现代化，形成了国家金融基础设施。以上工作的推进使得资金积累并有效使用，也为大规模投资开辟了道路。 ”

总统指出，通过建设性的公共政策，形成了一个有竞争力的金融部门。

“哈萨克斯坦的金融领域是地区最先进的系统，总资产超过35万亿坚戈，是国内生产总值的一半以上 ” 。他说。

托卡耶夫总统表示，去年年初发生的新冠肺炎大流行及其对世界经济造成的巨大损害是始料未及的，也是近100年以来市场崩盘最严重的一次。

在这方面总统指出，国家和国际机构采取的措施阻止了局势的进一步升级。然而，原材料、贸易和金融领域的情况仍不稳定。考虑到全球挑战和趋势，金融部门的进一步发展是国家的优先事项之一。与此同时，其主要任务仍然是支持国家的经济增长。在困难时期，国家对金融业提供了支持。因此，当前国内银行的工作稳定，并且具有向经济放贷的巨大潜力。在这方面，金融业必须在经济快速复苏和进一步多元化方面发挥关键作用。

此外，他还指出，需要积极发展包括阿斯塔纳国际金融中心在内的国内股票市场。现阶段有必要考虑到全球金融机构的快速发展、金融服务最大程度数字化所带来的挑战。

“这些问题需要认真讨论并寻求平衡的解决方案， 这些领域的持续发展将为提高国家竞争力开辟更多途径。 归根结底，改善人民福祉是政府机构和金融机构的共同任务。 ” 他说。

托卡耶夫总统表示，相信本次大会的召开将有助于制定有效措施，以加强国家的金融部门。

最后，他对金融领域工作人员致以了职业节日祝贺，并祝大会圆满成功。

【编译：阿依波塔】