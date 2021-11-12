首任总统向突厥语国家合作委员会第八届峰会发表视频讲话

哈通社/努尔苏丹/11月12日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫12日向突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届峰会发表视频讲话。

纳扎尔巴耶夫首先祝贺峰会开幕，并向出席峰会的各国元首和政府首脑致以了热情的问候。此外，首任总统还向埃尔多安就邀请其以突厥议会荣誉主席身份出席峰会表示了感谢。

“感谢大家出席今年春季在我的倡议下举行的突厥议会非正式在线会议。根据与会者决议，突厥斯坦市获得了突厥世界精神之都地位。”他说。

首任总统强调，哈萨克斯坦人民永远记得兄弟土耳其共和国是首个承认哈萨克斯坦独立的国家。我们非常自豪所有突厥国家都以其历史成就达到了这一里程碑。与此同时，我们各国也制定了雄心勃勃的国家发展目标。

“从今起，我们的联盟将称呼为突厥国家组织。我们相信该步骤将我们各国之间的合作发展提升至新的水平，并为有效落实组织使命带来新的动力。”纳扎尔巴耶夫说。

哈萨克斯坦首任总统指出，突厥世界的发展历史今天开始了新的时代。经过多个世纪，突厥国家再次在世界历史上复兴了突厥文明。

“也就是说，突厥世界在21世纪重新复兴，各兄弟国家之间的关系得到了积极发展。”纳扎尔巴耶夫说。

纳扎尔巴耶夫表示，突厥国家希望与俄罗斯、中国、印度和欧盟等国家和组织保持相互稳定合作关系。

“突厥世界的一体化将促进欧亚大陆的团结，并有助于巩固欧亚大陆的安全体系。”他说。

哈萨克斯坦首任总统强调，该新组织不针对任何国家，其工作符合《联合国宪章》的基本目标和原则的联盟。与此同时，突厥世界计划再次履行促进东方和西方合作关系的使命。

“突厥世界多个世纪在伟大丝绸之路的形成发挥了重要作用。首先，在东方和西方关系的广阔背景下，连接了文化与文明之间。与此同时，还为人类文化的精神和物质财富做出了贡献。当前，我们看到这一过程在全球历史演变的新阶段重演。”他说。

据悉，突厥语国家合作委员会第八届峰会12日在伊斯坦布尔召开。为出席峰会，哈萨克斯坦总统托卡耶夫11日下午抵达伊斯坦布尔，并开始对土耳其进行为期2天的工作访问。期间，总统还同多个国家领导人举行会晤。

【编译：小穆】