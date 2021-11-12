突厥语合作委员会第八届峰会签署一系列重要文件

哈通社/努尔苏丹/11月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在伊斯坦布尔出席了突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届峰会上，并发表了讲话。

除哈萨克斯坦总统、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫和匈牙利总理欧尔班出席了峰会。

1. 《关于将“突厥语国家合作委员会”更名为«突厥国家组织》决议»；

2. 突厥国家组织第8届峰会联合声明；

3. 《关于向土库曼斯坦给予突厥国家组织观察员地位》决议；

4. 《关于突厥世界未来-2040》决议；

5. 《关于向突厥世界联盟做出贡者献颁发阿里希尔·纳沃伊国际奖》决议；

6. 《关于在突厥国家组织下确立合作伙伴地位》决定；

7. 《关于突厥国家组织荣誉主席职权规范》决议；

8. 《关于延长突厥国家组织秘书长的任期和副秘书长任命》决议；

9. 《关于成立突厥国家组织突厥投资基金》决议；

10. 《关于突厥国家组织观察员地位规范》决议；

11. 《关于向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫颁发突厥世界荣誉勋章》决议。

【编译：小穆】