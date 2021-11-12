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突厥语合作委员会第八届峰会签署一系列重要文件
哈通社/努尔苏丹/11月12日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫12日在伊斯坦布尔出席了突厥语国家合作委员会（突厥议会）第八届峰会上，并发表了讲话。
除哈萨克斯坦总统、土耳其总统埃尔多安、阿塞拜疆总统阿利耶夫、吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫、土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫和匈牙利总理欧尔班出席了峰会。
根据峰会，各国元首签署了以下一系列重要文件：
1. 《关于将“突厥语国家合作委员会”更名为«突厥国家组织》决议»；
2. 突厥国家组织第8届峰会联合声明；
3. 《关于向土库曼斯坦给予突厥国家组织观察员地位》决议；
4. 《关于突厥世界未来-2040》决议；
5. 《关于向突厥世界联盟做出贡者献颁发阿里希尔·纳沃伊国际奖》决议；
6. 《关于在突厥国家组织下确立合作伙伴地位》决定；
7. 《关于突厥国家组织荣誉主席职权规范》决议；
8. 《关于延长突厥国家组织秘书长的任期和副秘书长任命》决议；
9. 《关于成立突厥国家组织突厥投资基金》决议；
10. 《关于突厥国家组织观察员地位规范》决议；
11. 《关于向阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫颁发突厥世界荣誉勋章》决议。
【编译：小穆】