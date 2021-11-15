阿斯塔纳俱乐部第六届会议在努尔苏丹举行

哈通社/努尔苏丹/11月15日 -- 由世界经济与政策研究所和哈萨克斯坦共和国首任总统基金会组织的«阿斯塔纳俱乐部»第六届会议15日在首都努尔苏丹举行。

本届会议的主题为《新冠大流行后的新世界》，在为期三天的大会期间，将有50多位世界各国前政府高官、研究机构和国际组织领导人等国际知名人士发表演讲。

大会日程安排中将组织举办13场大型对话活动，主题包括：

《冠状病毒大流行：复苏面临风险、COVID-19 的新突变以及对支离破碎的世界的影响 》；

《国家利益时代：集体安全体系的重构》；

《绿色转型和新气候议程对发展中国家的影响》；

《世界经济中的不平等：发展中国家面临的挑战》；

《大鸿沟：全球化的新架构将是什么？》；

《中美冲突：对世界经济和地缘政治的影响》；

《西方与俄罗斯：欧亚经济联盟的后果》；

《阿富汗的未来及其对中亚地区的影响》等。

值得一提的是，阿斯塔纳俱乐部第六届会议遵照查塔姆宫守则（Chatham House Rules）闭门举行。

阿斯塔纳俱乐部是由哈萨克斯坦首任总统基金会主办的全球问题对话平台，每年11月举行一次年会，论坛期间发布下一年度欧亚地区十大风险评估报告。

阿斯塔纳俱乐部与世界经济与政治研究所、卡内基基金会、德国外交关系委员会、中国现代国际关系研究所和俄罗斯国际事务委员会等国际智库建立了合作伙伴关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】