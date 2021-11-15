马明会见俄罗斯政府代表团

哈通社/努尔苏丹/11月15日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明15日会见俄罗斯政府副总理亚历山大·诺瓦克和阿列克谢·奥弗楚克为首的代表团。

会谈中，双方就能源、地质、油气、电能和其他领域合作热点问题进行了讨论，并注重关注了氢能合作前景和俄罗斯企业参与哈萨克斯坦东北地区天然气供应项目问题。

此外，双方还就从俄罗斯进口柴油和俄罗斯商品过境哈萨克斯坦问题进行了协商。

据了解，萨姆鲁克-卡泽纳国家基金和哈萨克油气国有公司将同俄罗斯SIBUR基金开展合作，2022年在阿特劳市建设年产量达50万吨的生产聚丙烯的合资企业。与此同时，双方正在协商建设年产量达125万吨的聚乙烯生产厂。

目前，哈萨克油气国有公司与Tatneft油气公司正在开展合作，正在落实一系列联合项目。

双方重申了进一步加深双边和多边合作关系的意愿。

哈萨克斯坦政府副总理罗曼·斯卡利亚尔、萨姆鲁克-卡泽纳国家基金董事会主席阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫、能源部长马赫祖穆·穆尔扎哈利耶夫、国家石油天然气公司总裁阿利克•阿伊达尔巴耶夫、国家天然气运输公司董事会主席海拉特•沙里普巴耶夫和哈萨克斯坦原子能工业公司董事会主席玛吉特·沙热珀夫。

【编译：小穆】