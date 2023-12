哈通社/努尔苏丹/11月16日 -- 据资本网(kapital.kz)消息,在2021第四届中国国际进口博览会上,哈国家原子能工业公司与两家中国企业签署了哈天然铀精矿的供应合同。

消息称,合同的数量和商业条款是保密的,具有商业敏感性,不得公开披露。与中国大型能源公司签订供应合同,将有助于满足中国市场对清洁无碳电力日益增长的需求,并加强两国历史悠久的长期核能源领域合作关系。

此前,哈国家原子能工业公司董事会决定参与在阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)设立的实物铀基金ANU Energy OEIC Ltd.。

该基金的目的是储存作为长期投资的实物铀,其初始收购来自其创始人共同投资的5000万美元。

该基金的投资者包括哈国家原子能工业公司( Kazatomprom,持股48.5%),哈央行国家投资公司(National Investment Corporation of The National Bank of Kazakhstan JSC,以下简称NIK) ,持股48.5%, Genchi Global Limited(基金管理公司),持股3%。

【编辑:木合塔尔·木拉提】