卡塔尔世界杯观众人数不设限且提供酒类

哈通社/努尔苏丹/11月16日 -- 据日本共同社报道，关于明年11月将在中东卡塔尔开幕的世界杯足球赛，组委会市场传媒部总监法蒂玛·阿勒努艾米（Fatma al-Nuaimi，38岁）近日在首都多哈接受采访时表示，由于新冠疫苗接种的普及，对观众人数将不设上限。还透露称，尽管该国是禁止饮酒的伊斯兰国家，但在«指定区域»允许提供酒类。

阿勒努艾米自信地表示，卡塔尔世界杯«将成为（后新冠时代）首场世界规模的体育大赛»。与放弃接纳国外观众的东京奥运会和北京冬奥会不同，约一个月的卡塔尔世界杯期间预计将有120万人造访。计划把接种疫苗作为进入赛场的条件，该赛事将成为摸索国际大型活动举办方式的试金石。

阿勒努艾米强调，卡塔尔在去年疫情下进行了亚冠联赛约70场比赛，今年还举行了俱乐部世界杯。表示可容纳8万人的明年世界杯决赛场馆即将建成，强调筹备工作十分顺利。

另一方面，围绕场馆建设和相关工程，有意见指出来自南亚等地的外国工人在严酷的环境下工作。对此，阿勒努艾米表示«鉴于出现许多批评，我们已努力改善了待遇»。

这是首次在中东地区举行世界杯。阿勒努艾米称，通过赛事«希望展示阿拉伯文化的待客之心»，决定提供酒类也是其中一部分。关于能否在观众席饮酒，她说明称正在就此与国际足联（FIFA）展开磋商。