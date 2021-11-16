托卡耶夫总统：里海管道财团已成为哈国与投资者长期合作的典范

哈通社/努尔苏丹/11月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫16日出席庆祝里海财团成立25周年大会时指出，里海管道财团已成为哈萨克斯坦与外国投资者保持长期良好合作的象征。

托卡耶夫总统在讲话中对财团成立25周年表示诚挚祝贺。

托卡耶夫总统表示，今年不仅是哈萨克斯坦独立30周年，也是里海管道财团成立 25 周年。

«里海财团已经成为了我们与外国投资者长期合作的象征。»总统说，«哈萨克斯坦和俄罗斯以及其他西方主要的企业合作实现了这个项目，在此基础上，双方在石油运输领域的伙伴关系得到了巩固和加强。»

他指出，石油天然气行业是哈萨克斯坦经济结构中的关键部门之一。独立以来，哈萨克斯坦为了发展该产业从国内外吸引了大量投资，并引进了各种先进的技术。

«作为世界上最大的石油出口国之一，哈国每年生产9000万吨的石油，里海出口管道的建立对哈萨克斯坦油气行业的发展产生重大的影响。»他说。

托卡耶夫总统还强调指出，在石油领域工作者们的努力下，里海管道系统长期以来保持着良好的工作状态。总统为此向所有项目员工表示了诚挚的感谢。

统计显示，2021年10月份哈萨克斯坦通过里海管道财团线路输送石油5 390 687吨（49 289 039桶）。其中2 556 515吨来自田吉兹油田、751 173吨来自卡拉恰甘纳克油田、1 471 461吨来自卡沙甘油田，来自哈萨克斯坦其他地区的石油共62 127吨。

【编译：木合塔尔·木拉提】