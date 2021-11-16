托卡耶夫总统主持召开国家社会信任会议第六次大会

哈通社/努尔苏丹/11月16日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在首都努尔苏丹主持召开了国家社会信任会议第六次大会。

总统听取了社会信任会议框架内下达的指示的执行情况汇报，以及会议成员关于社会、经济和区域发展问题的建议。

托卡耶夫总统在讲话中指出，独立30周年以来，国家开展了一系列重要改革，并取得了有效成果。与此同时，我国目前正在推动政治现代化、经济结构改进和社会思想发展等规划。他强调，国家社会信任会议在该领域发挥了重要作用。

总统表示，国家社会信任会议成立以来成为了讨论我国热点问题的平台，并提出了一系列重要建议。目前，部分重要的提议已得到实际落实。

托卡耶夫表示，为落实国家社会信任会议的提议，已通过了90多项法律法规，其中包括法案、总统法令和政府决议等。

“我感谢 会议成员为实现国家全面现代化而作出的公民承诺和卓有成效的工作。”他说。

值得一提的是，2019年6月12日托卡耶夫总统签署总统令，成立了隶属于哈萨克斯坦共和国总统的国家社会信任会议。

国家社会信任会议首次会议于9月6日，在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫主持下在努尔苏丹独立宫举行。