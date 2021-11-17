哈萨克斯坦和土耳其计划联合拍摄历史电视剧《托米莉斯女王》

哈通社/努尔苏丹/11月17日 – 哈萨克斯坦将与土耳其联合拍摄历史题材电视连续剧《托米莉斯女王》。

哈萨克斯坦文化和体育部部长阿赫托特·拉伊穆库洛娃日前出席在土耳其伊斯坦布尔市举行的科尔库特阿塔突厥世界国际电影节（Korkut Ata Turkic World Film Festival）期间，与土耳其方面就这一合作事宜达成了共识。

哈萨克斯坦哈萨克电影制片厂总裁阿罕·萨塔耶夫与副总裁阿依达尔·巴塔洛夫也一同出席了与土耳其方面的会晤。

据了解，历史题材电视剧《托米莉斯女王》将根据哈萨克斯坦哈萨克电影制片厂与Sataifilm电影公司联合出品的同名电影为蓝本改编而成，项目则将由土耳其广播电视公司（TRT）负责执行。

值得一提的是，电影《托米莉斯女王》也是本届突厥世界电影节的开幕电影。

该片在今年9月曾在土耳其的200多家大型电影院线上映，并取得了优异的票房成绩，受到了土耳其观众的普遍欢迎。

此外，在突厥世界电影节期间，哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯、乌兹别克斯坦、土耳其等国的文化管理部门和电影电视机构共同签署了多份将会对突厥国家电影行业的发展带来巨大利好的合作文件。在这些合作文件的框架下，签署协议的各方一致同意建立一个旨在支持突厥世界电影业的联合基金。

今年11月8~12日举行的突厥世界国际电影节共吸引了来自13个国家的42部电影作品参赛。其中包括哈萨克斯坦选送的《哈萨克汗国-黄金王座》《瓶中燃烧的火焰》《阙特勤》《遗志》和《绿洲》等。

在电影节闭幕式上，哈萨克斯坦哈萨克电影制品厂被授予突厥世界电影艺术发展突出贡献奖，著名导演兼哈萨克电影制片厂总裁阿罕·萨塔耶夫也获颁Respect Award奖。

据悉，突厥世界电影艺术节将于2024年在哈萨克斯坦举行。