总统会见主要金融机构和银行代表

哈通社/努尔苏丹/11月19日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日对阿拉木图市的工作访问从与金融部门代表举行的会谈开始。

总统办公厅、政府机构、银行和主要金融机构领导层出席会议。

托卡耶夫总统指出，会议的主要目的是解决国内金融领域所积累的问题。

“ 过去一年半时间内的一些困难对金融市场来说也并不容易。 在这种情况下，我们的主要任务一直是实施全面的反危机措施，以确保经济和金融体系的稳定。 事实上，我们进入了增长轨迹。”他说。

在听取与会人员的发言后，总统指出了以下具体任务。

首先，总统强调指出了金融业的稳定问题。他表示，如今的金融部门已经摆脱了资不抵债的银行，并在复苏框架下，已核销约6.6万亿坚戈的不良贷款。在这方面，需要根据所获得的经验加强措施，以防止风险再次发生。

总统表示，如今，通过政府的支持，银行向经济提供贷款的潜力巨大，银行体系中高流动性资产规模为12.2万亿坚戈。今年，消费者的需求也正在积极复苏，消费贷款增加32.8%，借款人数达到了610万人。

“这是一个正常的过程，但要有效控制公民的债务负担。目前，借款人逾期90天以上的有54.5万人，问题不仅在于国家金融稳定面临的风险，这意味着我们的许多公民都面临着财政赤字，有可能导致社会和政治的不稳定。 ” 总统说。

同时，国家元首指示解决信贷机构内部程序和滥用职权行为问题。

总统认为，向中小企业提供贷款，包括支持农村地区创业计划应是国内金融部门的关键优先事项，缺乏稳定、低利率资金来源是小额信贷市场的主要问题之一。

“ 此类组织的活动资金一般来自二级银行的贷款和自有资金。因此，消费者的贷款成本将更高。在这 方面，我指示政府与相关部门共同制定向小额信贷组织提供负担得起的长期融资机制。”托卡耶夫总统说。

总统提到的另一个重要任务是，发展国家股票市场。 他认为，国内股票市场应该成为一种可靠的融资替代工具。

与此同时，他还强调指出了发展金融部门数字化工作的重要性，表示需要继续开展全面工作，为引入金融创新创造有利条件。

“国家全力支持这些举措，我们正处于创新经济和金融新生态的形成阶段，还有很多工作要做。作为国家元首，我的主要任务是将我国经济引领到创新发展的新道路。 ” 他说。

总统还指出了引入数字货币的重要性，表示有必要考虑引入有可能成为未来金融体系基础的数字坚戈。

另外，托卡耶夫总统还谈到了加密货币市场的发展。

总统表示，加密货币是一个客观因素，不应被忽视。有必要准确评估其对现有金融体系的风险和潜力。

此外，托卡耶夫总统还谈到了使金融部门适应气候议程的要求问题。

“正如大家所知，由于环境、社会和公司治理的可持续发展原则影响，金融部门的转型步伐有所加快。快速发展虽然给国民经济带来压力，但另一方面也为可持续发展和多元化转型提供了更多机遇。考虑到这一点，国内金融部门应成为哈萨克斯坦向‘绿色经济 ’ 过渡的重要组成部分 。 ” 总统说。

国家元首还指出了发展核能的紧迫性，包括建设核电站问题。

“ 电力短缺的最初迹象已经显现。”他说，“因此，考虑到未来，我们需要对建设核电站问题做出明确的决定。 领导人的任务也是做出有效的决定。 ”

最后，总统就今日会议上提出的问题和建议向央行、总统办公厅和其他相关机构下达了一系列工作指示。

【编译：阿依波塔】