巴格达特·穆辛就更改哈国国际电话区号进行介绍

哈通社/努尔苏丹/11月23日 -- 哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛针对为何要将哈萨克斯坦的国际电话区号变更为+997进行了介绍。

巴格达特·穆辛22日晚在接受哈巴尔电视台《国家利益》栏目采访时表示，国际电话区号«+997»由国际电信联盟授予哈国，并且是基于哈萨克斯坦的申请。

根据计划，哈萨克斯坦将从2023年1月开始向新国际区号进行过渡，过渡期为两年。也就是说，在2023年~2025年期间，«+7»和«+997»编码将在哈国同时使用，直至2025年实现全面过渡后，哈国电话号码将不再继续使用«+7»国际电话区号。

巴格达特·穆辛指出，将国际电话区号由«+7»全面过渡到«+997»，将使哈萨克斯坦能够独立分配国家代码资源，并在用户和服务数量方面扩展国家系统。

据巴格达特·穆辛介绍，哈萨克斯坦与俄罗斯在2006年达成了有关共同使用«+7»国际电话区号的部门间协议。协议中还同时规定，双方中任何一方可以在提前6个月向另一方进行通知的情况下撤销协议。目前哈方正在与俄罗斯有关机构就将哈国从国际电话区号区域7当中移出的细节问题进行商议。

穆辛表示，所有的程序都是在依法合规开展的。

国际电话区号，即国际电信联盟根据E.164标准分配给各国或特殊行政区的代码。

自1991年独立至今，哈萨克斯坦一直与俄罗斯共用区域7（即«+7»）代码。而在更换新代码后，哈萨克斯坦将被移入区域9，并获得独属于本国的«+997»代码，不再与其他国家共用。

【编译：木合塔尔·木拉提】