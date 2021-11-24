欧亚经济联盟成员国扩大农产品相互贸易规模

哈通社/努尔苏丹/11月24日 -- 欧亚政府间理事会会议日前批准通过由欧亚经济委员会制定的《欧亚经济联盟农工综合体发展预测》，以及《2021-2022年欧亚经济联盟农产品、粮食、亚麻纤维、原料皮、棉纤维、羊毛市场供需情况》。

欧亚经济委员会工业和农工综合体委员（部长级）卡玛良表示，上述文件包含了对欧亚经济联盟整体及每个成员国农业生产和农产品贸易情况的详细分析。根据预测，2022年欧亚经济联盟农业产值（按美元计价）较2019年将增长2%。产量增长较快的包括粮食、植物油、乳品、猪肉、牛肉、蔬菜和水果。联盟成员国农产品相互贸易预计增长16%，向第三国出口农产品预计增长9.5%，自第三国进口农产品预计下降3%，农产品贸易逆差将从2019年的58亿美元降至25亿美元。其中，预计乳制品出口较2019年增长160%，禽肉增长70%，猪肉增长40%，食糖增长80%，粮食作物增长23%，蔬菜增长21%，马铃薯增长7%。进口方面，预计粮食进口较2019年下降70%，食糖下降80%，乳品下降29%，羊肉下降16%，马铃薯下降8%，牛肉下降8%，猪肉下降6%。

卡表示，欧亚经济联盟通过扩大生产，能够完全满足成员国对粮食、植物油、鸡蛋、羊肉和猪肉的需求。到2022年，联盟将实现蔬菜和瓜类作物完全自给，禽肉和马铃薯自给率达到99%，乳品达到98%，牛肉达到93%。但联盟水果产品的自给率依然较低，仅为47%。为此，联盟将发展园艺种植作为下一步工作的重点方向。