惠誉：哈萨克斯坦银行业财务指标表现良好

哈通社/努尔苏丹/11月24日 -- 国际评级机构惠誉发布报告称，哈萨克斯坦银行业财务指标将在未来中期保持高位运行。2021年三季度，哈银行业信贷能力较为稳定，贷款减值损失约占银行业贷款总额的1.2%。

报告指出，2020年，哈银行业已充分考虑由于经济衰退可能产生的贷款减值损失。未来短期内，贷款减值损失在贷款总额中的占比将维持在1%-2%的水平，远低于不计贷款减值的银行业利润水平（约为10%），能够确保银行业获取较高收益。三季度，哈银行业净资产收益率（ROE）平均指标高达34%，预计未来中期内哈银行业财务指标将稳定保持高位运行。

报告指出，哈国内多数银行资产负债表较为干净，资产结构稳固，资产收益率较高且准备金充足。但仍有个别银行资产负债表上留存前期累积的大量不良资产。从中期来看，零售贷款规模快速增长可能导致哈银行业资产质量恶化。2021年二、三季度，哈零售贷款增速分别达到11%和12%。近年来，哈零售贷款增速已超过居民名义收入增速，导致借款人债务负担加重，造成«市场过热»风险。

截至目前，哈银行业共有22家二级银行。