联合国报告显示疫情令女性受家暴情况加剧

哈通社/努尔苏丹/11月25日 -- 联合国妇女署24日发布报告称,新冠肺炎疫情期间全球针对女性的暴力行为显著增加。

11月25日是制止暴力侵害妇女行为国际日,联合国妇女署24日举行线上纪念活动并发布报告《测量阴影大流行:新冠肺炎疫情期间针对女性的暴力》(Measuring the shadow pandemic: Violence against women during COVID-19)。

这份报告调查了13个国家的女性遭受暴力侵害状况。报告显示,约65%的受访者称曾遭受暴力侵害。疫情以来,约25%的受访者称家庭冲突更为频繁,约70%受访者表示来自伴侣的语言或肢体虐待更为常见;约40%的受访者感到在公共场所的安全感下降,约20%受访者甚至在白天都会感到单独行走是不安全的。

居住在乡村地区的女性遭遇暴力的状况明显比城市女性严重,无职业女性遭遇暴力的状况明显比有职业者严重。

根据最新的全球估计,近三分之一的15岁及以上妇女在一生中至少遭受过一次亲密或非性伴侣或两者兼而有之的身体和/或性暴力行为。这些数字在过去十年中基本保持不变。

然而,自新冠大流行暴发以来,新出现的数据显示,所有类型的暴力侵害妇女行为,特别是家庭暴力,都在加剧。世界并没有准备好应对这些行为的迅速升级。

联合国妇女署执行主任西玛·巴鲁斯纪念活动上发言时指出,各国为应对疫情实施的封城或居家避疫等措施,导致针对女性的暴力行为更加难以发现。一些国家由于资金或运营问题,减少了对受害者的支持服务。

她说,无论在富裕国家还是贫穷国家,性别偏见都助长了针对女性的暴力行为。污名化、羞耻感、对肇事者的恐惧,乃至面向女性并不友善的司法系统给女性造成的恐惧,这些因素导致暴力行为往往得不到报告。