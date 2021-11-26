托卡耶夫总统会见比利时首相德克罗

哈通社/布鲁塞尔/11月26日 – 正在对比利时进行正式访问的哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫与比利时首相亚历山大·德克罗举行会晤。

据总统府新闻局消息，双方在会晤期间就哈萨克斯坦与比利时在政治、贸易、经济、投资和人道主义等领域的关系发展前景进行了详细的讨论。

双方还就共同关心国际和地区热点问题交换了意见，并探讨了两国在国际组织内的合作。

托卡耶夫总统指出，这是他当选总统以来首次对比利时进行正式访问。他强调，哈萨克斯坦一直将比利时视为在欧盟当中重要的政治和经济伙伴。

双方均强调应高度重视加强两国在贸易、经济和投资领域的合作。

托卡耶夫总统指出，比利时是哈萨克斯坦经济的第六大投资来源国家。自2005年以来，比利时已在哈国投资93亿美元。即便遭遇了大流行的影响，两国相互贸易额仍然增长了13%，达到了3亿美元。

比利时企业目前在哈萨克斯坦设有65个法人实体、分支机构或代表处

为了进一步增强两国之间的经济联系，双方就建立政府间贸易和经济合作委员会达成了共识。

在此次会晤当中，哈国总统与比利时首相还讨论了合作抗击COVID-19大流行的问题。托卡耶夫总统向德克罗首相介绍了哈萨克斯坦自主研发的QazVac疫苗，并高度评价了比利时生物制药行业的发展水平，提议哈萨克斯坦QazBioPharm国家控股公司与比利时生物制药平台建立合作。

双方还就格拉斯哥COP26峰会关于气候变化方面的结论，尤其是在国家层面为实现碳中和而采取的措施等进行了讨论。

国家安全、打击恐怖主义、人口贩运和非法移民等问题也成为了双方在此次会晤期间关注的议题之一。期间，托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦为向阿富汗提供人道主义援助所采取的措施。

谈及与欧盟开展区域合作关系时，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦计划与比利时在 «哈萨克斯坦-欧盟»和«中亚-欧盟»的形式上建立密切合作。 同时，总统强调了哈萨克斯坦与欧盟之间加强伙伴关系与合作协议以及有效利用欧盟新中亚战略的所有潜力的重要性。

总统还介绍了哈萨克斯坦正在实施的大规模政治体制和经济改革。

比利时首相高度评价了哈萨克斯坦与欧盟之间的合作水平。

会谈最后，托卡耶夫总统邀请德克罗访问哈国，德克罗表示感谢并表达了访问的意愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】