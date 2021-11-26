参议院议长出席独联体议会大会会议

哈通社/努尔苏丹/11月26日 —— 据参议院新闻处消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫26日在圣彼得堡出席了当天召开的独联体成员国议会大会第53次全体会议。

阿什姆巴耶夫在讲话中就各成员国同仁支持在阿拉木图举行独联体议会大会成立纪念大会表示了感谢。据了解，该大会预计明年3月份举行。

参议院议长指出，哈萨克斯坦明年将接任独联体轮值主席国。因此，我国当前在该领域开展了积极的工作。

阿什姆巴耶夫表示，根据托卡耶夫总统的指示，哈萨克斯坦已确定履行轮值主席国期间的优先方向，其中包括议会外交领域的工作。

“哈萨克斯坦在担任独联体轮值主席国期间将对议会大会的工作提供积极的支持。”他说。

会上，与会者就疫情后期恢复问题进行讨论，并指出了继续开展防疫工作的重要性。哈萨克斯坦参议院议长强调，为了有效防止未来发生生物灾害和类似危机，独联体成员国应做出共同努力。此外，他还呼吁各成员国对哈萨克斯坦提出的成立国际生物安全机构倡议提供支持。

“去年，哈萨克斯坦总统托卡耶夫提议在联合国框架下成立国际生物安全机构的倡议。该机构旨在有效防止类似于新冠肺炎的大流行传染病。除此之外，机构将帮助应对人类面临的新型威胁和挑战。目前，我们正在与各方开展协商。我们邀请独联体成员国同仁对哈萨克斯坦的倡议提供支持。”他说。

会议期间，与会者审议了独联体议会大会制定的一系列法律草案。

会议框架下，阿什姆巴耶夫分别会见乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）议长谭兹伊拉·纳尔巴耶娃和俄罗斯联邦委员会（议会上院）主席瓦莲京娜·马特维延科。

【编译：小穆】