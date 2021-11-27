托卡耶夫总统会见欧盟委员会主席冯德莱恩

哈通社/ 努尔苏丹/11月27日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对布鲁塞尔进行的正式访问框架下，会见欧盟委员会主席乌尔苏拉∙冯德莱恩。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦与欧盟之间的贸易、经济和投资关系。

双方还就疫情后的经济复苏、气候变化、交通物流合作、发展人道主义领域合作问题进行了讨论，并就全球和地区安全问题交换了意见。

会谈强调了扩大经济合作问题。 托卡耶夫总统指出，将为投资哈萨克斯坦市场的欧洲投资者创造有利条件和制度支持。

欧盟是哈萨克斯坦在中亚最大的贸易和投资伙伴，欧盟对中亚地区投资的75%属于哈萨克斯坦。

同时，双方表示有意在“绿色 ” 经济、可持续能源、矿业、农工综合体、信息技术、创新、交通运输、金融、医疗和制药、教育和旅游等有前景的领域寻找新的合作方向。

欧盟委员会主席对哈萨克斯坦正在进行的政治和经济改革给予了高度评价，并强调欧盟致力于进一步加强与我国的贸易、经济和投资合作。

乌尔苏拉∙冯德莱恩表示，支持哈萨克斯坦为稳定阿富汗局势和提供人道主义援助所做的努力。

最后，托卡耶夫总统邀请乌尔苏拉∙冯德莱恩对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：阿依波塔】