总理对曼格斯套州进行工作视察

哈通社/努尔苏丹/11月28日-- 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明日前对曼格斯套州进行的工作访问框架下，召开了地区社会经济发展问题工作会议，并对当地医疗卫生和旅游基础设施相关项目的落实情况进行了了解。

曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫、能源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫、生态、地质和自然资源部部长塞热克哈里·布列克舍夫和工业和基础设施发展部副部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫等做出了工作汇报。

今年11月4日，政府通过了曼格斯套州2021-2025年社会经济发展综合计划，其中包括实施价值 2.1 万亿坚戈的 214 个项目。

该州将进一步发展石油和天然气、加工业、旅游、运输和物流领域，同时将实施社会、工程和公共基础设施发展项目。 通过采取的一系列措施，该州100%的人口将获得优质饮用水。与此同时， 综合规划的实施将创造约6万个就业岗位。

今年前10月，曼格斯套州制造业产值增长4.1%，达1502亿坚戈，农业总产值达171亿坚戈，增长1%。 固定资产投资增长0.6%，达4739亿坚戈。 建筑工程量增长22.8%，达1938亿坚戈，95.41万平方米住房投入使用。

政府总理就及时高质量落实2021-2025年综合计划下达工作指示。

此外，总理对一系列项目的实施进展进行了视察。

【编译：阿依波塔】