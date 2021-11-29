政府总理阿斯哈尔·马明出席第十五届经合组织峰会

哈通社/努尔苏丹/11月29日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明对土库曼斯坦进行了正式访问，并出席在当地召开的第十五届经济合作组织（经合组织）峰会。

据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明出席了在阿什哈巴德找来的第十五届经合组织峰会并发表了讲话。

他在经济合作组织峰会上发表讲话时指出，今年1~9月哈萨克斯坦与经合组织国家的贸易总额增长了31%，达到82亿美元。这一数据比大流行之前的 2019 年高出 22%。

政府总理认为，各国有必要建立农工领域的联合生产流程，在粮食贸易中增加离岸交易的数量，以及制定旨在增加贸易流量的路线图和经合组织粮食安全计划。





阿斯哈尔·马明强调称，有必要继续推进旨在加强经合组织框架下经济互补方面的工作，建立一个良性互补的非竞争性过境运输走廊，这对经合组织各成员国的经济发展都将带来巨大的效益。

据其介绍，至2021年年底，通过哈萨克斯坦经中亚、波斯湾、远东地区以及跨里海线路运输的集装箱数量将超过100万个，同比增长25%。

政府总理还提议，在经合组织框架下建立一个负责制定统一协调政策的高规格运输和过境政策特别委员会。

此外，考虑到 COVID-19 的挑战和大流行后时期的战略目标，马明提议制定 经合组织经济合作发展战略。

根据此前报道，土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫、伊朗总统易卜拉欣·莱西、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以及巴基斯坦总统阿里夫·艾维出席了峰会并发表讲话。

峰会通过了《阿什哈巴德宣言》，土库曼斯坦接任经济合作组织主席国。

峰会框架下还举行了经合组织特别奖的颁奖典礼。

哈萨克斯坦国家科学院院士、博洛尼亚科学院通讯院士、历史科学博士沃拉扎克·司马古洛夫被授予经合组织人文历史奖。

【编译：木合塔尔·木拉提】