政府总理马明会见土库曼斯坦总统别尔德穆哈梅多夫

哈通社/努尔苏丹/11月29日 – 正在对阿什哈巴德进行工作访问的哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明与土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫举行了会晤。

据总理官网消息，双方就哈萨克斯坦与土库曼斯坦之间在经贸、投资、能源、过境运输和农业等各领域合作方面的热点问题进行了讨论。

此外，哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫今年10月对土库曼斯坦进行的国事访问框架下，双方达成的一系列协议的执行情况，也得到了重点关注。

双方指出，虽然由于COVID-19大流行而导致世界各国采取了旨在防范疫情的检疫限制措施，但哈土之间的双边贸易额仍然保持了稳定的增长态势。2021年1~9月期间，哈对土出口量增长78.1%，双边贸易额增长43.6%达1.44亿美元。

根据计划，两国准备在未来几年内将双边贸易额提升至5亿美元。

统计显示，2021年1~10月，哈萨克斯坦与土库曼斯坦两国之间的铁路线路，特别是其中有关阿富汗和伊朗方向的运输量达到了100万集装箱。

访问期间，阿斯哈尔·马明还会见了土库曼斯坦内阁副主席塞尔达尔·别尔德穆哈梅多夫和沙海姆·阿卜杜拉赫曼诺夫。双方就进一步深化哈土经济合作的务实举措等进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】