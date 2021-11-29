马吉利斯议长出席集安组织议会大会视频会议

哈通社/努尔苏丹/11月29日 —— 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯议长努尔兰·尼格玛图林29日出席了集体安全条约组织议会大会视频会议，并发表讲话。

尼格玛图林指出，各成员国应应根据到近期在杜尚别举行的集体安全条约组织峰会的成果，注重关注集体安全体系的立法保障工作面临的新挑战。

哈萨克斯坦议会下院议长指出，通过《关于维和工作和维和力量》草案将进一步加强组织维和潜力发展的重要步骤。此外，他强调了在制定集安组织议会大会的草案和相关建议方面采取务实方法的重要性。

“各成员国国家元首在集体安全条约组织集体安全理事会通过实际决定后，我们的任务是确保该决定在立法层面的实际实施。”尼格玛图林说。

会上，与会者还就哈萨克斯坦总统在保障生物安全领域提出的倡议和阿富汗局势进行了讨论。

尼格玛图林建议，根据阿富汗局势，应举行议会代表、国际分析人士、政治家和该领域专家出席的专项会议。

据悉，集安组织成员国哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦议会领导人和代表，以及观察员国塞尔维亚代表出席了会议。

【编译：小穆】