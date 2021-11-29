托卡耶夫总统会见世卫组织总干事

哈通社/努尔苏丹/11月29日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在对瑞士进行正式访问期间，会见世卫组织总干事谭德塞·阿达诺姆·盖布雷耶苏斯。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与世卫组织合作的现状和前景进行了讨论。

托卡耶夫总统向谭德塞介绍了哈萨克斯坦为抗击疫情所采取的措施，包括开发新冠疫苗，以及启动大规模疫苗接种。

总统在回顾其他此前与谭德塞之间的会晤时指出，世卫组织是哈萨克斯坦可靠的合作伙伴。

«我们感谢您为世界卫生组织的发展做出的贡献。世界正在经历一个艰难的时期。当前又出现了一种新的新冠病毒变异株—Omicron，在抗击疫情的过程中，我们应当始终携手应对。»总统说。

此外，总统介绍了哈萨克斯坦第二款新冠疫苗QazCoVac-P。该疫苗疫苗已被列入进入临床试验阶段的候选疫苗清单。

总统感谢世卫组织总干事对哈萨克疫苗的支持，并表示完全支持世卫组织为确保疫苗的平等权利和公平获取所做的努力，同时表示愿意向所有有需要的国家提供哈萨克斯坦疫苗。

此外，双方表示，有必要动员国际努力改善人口健康。

在此方面，托卡耶夫总统提议将卫生保健系统中的两个重要领域--初级卫生保健和卫生服务结合起来，确保实现全民覆盖。

谭德塞支持总统对世卫组织目标和行动的承诺，包括发展初级卫生保健相关的举措。

此外，谭德塞向托卡耶夫总统简要介绍了为抗击新冠病毒而采取的措施、新变异株以及对疫情的预测。

谭德塞同时强调了疫苗接种在抗击病毒中的重要作用。

【编译：达娜】