托卡耶夫总统会见世贸组织总干事

哈通社/日内瓦/11月30日—据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日会见世界贸易总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉。

会谈中，双方就哈萨克斯坦与世贸组织的合作前景，包括哈萨克斯坦担任世贸组织第十二届部长级会议主席等问题进行了讨论，并就国际贸易发展的热点问题交换了意见。

值得一提的是，26日，世界贸易组织宣布，原计划于11月30日至12月3日在瑞士日内瓦举行的第12届部长级会议将推迟举行。

恩戈齐对此表示遗憾，并表示这是一个非常艰难的决定，同时就可能的新会议日期进行了讨论。

在谈到与世贸组织合作的重要性时，总统强调了本组织在疫情期间对世界经济复苏中的关键作用。

同时，总统支持在恩戈齐的领导下与世贸组织成员国、主要国际组织和疫苗制造商进行建设性对话，以确保所有人平等获得疫苗。

此外，双方还讨论了定于2022年11月世界贸易组织对哈贸易政策的首次审查问题。 总统表示此次活动对哈萨克斯坦至关重要。

总统表示相信哈萨克斯坦将能够遵守世贸组织规则和承诺，并完成在加入该组织时对其分配的任务。

会谈最后，托卡耶夫总统邀请恩戈齐对哈萨克斯坦进行访问。

【编译：达娜】