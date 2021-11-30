托卡耶夫总统会见联合国日内瓦办事处总干事

哈通社/日内瓦/11月30日 – 据总统府新闻局消息，正在对瑞士进行访问的哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统当地时间29日晚，在日内瓦会见了联合国驻日内瓦办事处总干事塔蒂亚娜·瓦罗瓦娅。

双方在会晤期间，就哈萨克斯坦与联合国的重点合作议题，特别是抗击COVI-19大流行以及努力确保地区安全与稳定等进行了讨论。

托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦为抗击CCOVID-19采取的一系列措施，以及其在世卫组织大会上对各国共同努力抗击新冠病毒所做出的呼吁。

托卡耶夫总统还强调指出，在当今的国际形势下，联合国依然是多边主义体系的基础。哈国自独立伊始就一直致力于维护联合国的原则、目标和宗旨，并将继续保持这一立场。

总统还表示，哈萨克斯坦一直在努力推进核裁军和加强不扩散制度，这一立场今后也不会发生改变。

会上，双方还就中亚地区的局势、联合国阿富汗援助团（联阿援助团）在阿拉木图的部署、哈萨克斯坦建立联合国可持续发展区域中心的倡议等议题进行了讨论。

哈萨克斯坦的政治改革、人权和自由、性别议题等也得到了关注。

塔蒂亚娜·瓦罗瓦娅就哈国独立30周年表示祝贺，并高度评价了哈萨克斯坦独立至今取得的一系列成就。

她还向托卡耶夫总统转达了联合国日内瓦办事处工作人员的问候，托卡耶夫总统在2011~2013年期间曾担任联合国日内瓦办事处总干事。

【编译：木合塔尔·木拉提】