哈萨克斯坦将加强防疫限制措施 暂停与埃及民航交通

哈通社/努尔苏丹/11月30日—哈萨克斯坦卫生部第一副部长玛拉特·舒然诺夫30日在政府会议上宣布，由于新型冠状病毒变种出现，哈萨克斯坦将从12月3日起加强防疫限制措施。

舒然诺夫表示，考虑到新冠病毒新变种«奥米克戎（omicron）»的出现，为避免其流入哈萨克斯坦境内，新冠疫情防控跨部门联合委员会决定从今年12月3日起采取以下限制措施。

1. 限制来自博茨瓦纳、莱索托、纳米比亚、津巴布韦、莫桑比克、马达加斯加、埃斯瓦蒂尼、马拉维、南非、坦桑尼亚和香港等国家和地区的外国公民进入哈萨克斯坦。

2. 对来自已出现«奥米克戎»确诊病例的国家--以色列、捷克、荷兰、比利时、英国、意大利、德国、澳大利亚、加拿大和埃及的乘客，不管其是否已接种疫苗，均实行强制性PCR检测要求。

3. 对来自已出现«奥米克戎»确诊病例的国家的乘客，不管其PCR检测结果如何，均实施7天隔离措施。

舒然诺夫表示，各级防疫机构需加强对入境人员信息的及时掌握，同时地方政府也要加强对相关防疫规范执行情况的监督。

此外，据其介绍，12月3日起，哈萨克斯坦将暂停与埃及之间的往返航班。

【编译：达娜】