哈通社/努尔苏丹/12月1日 – 今天是哈萨克斯坦共和国首任总统日。距今30年前的今天，在哈萨克斯坦举行的全国性选举中，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫当选为独立的哈萨克斯坦共和国的首任总统。

纵观全球，有许多国家都像哈萨克斯坦一样，正式设立了首任总统日这样的全国性节日。

例如，在美国，总统日就是一个延续了许多年的法定节假日。为纪念美国首任总统乔治·华盛顿的生日（1732年2月22日），以及另一位伟大的美国总统亚伯拉罕·林肯（他的生日是1809年2月12日），从上世纪70年代开始，美国将每年二月的第三个星期一确立为«总统日»，通常发生时间为2月15日至21日（含）。虽然这一天同时纪念了2为总统，不过美国人民习惯上仍将这一天称之为«华盛顿纪念日»。

在我们的兄弟国家土耳其，也有类似的节日，即土耳其国父纪念日，又称«阿塔图尔克纪念日»。该纪念日旨在纪念1919年5月19日土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克正式宣布土耳其独立战争开始，并领导人民群起反对欧洲列强对土耳其的侵略。战争结束后，凯末尔将军成为土耳其共和国的第一任总统，将每年的5月的19日定为土耳其青年节，又名国父日。土耳其人认为青年是国家的未来，是建设富强国家的基础，每逢这一天，土耳其青年会参加各种各样的体育活动，庆祝节日。

此外，在英国和荷兰、西班牙、安哥拉等国家，也有各自的类似节日。

对于独立自主的哈萨克斯坦而言，首次总统大选的举行经过了一系列复杂的准备工作。首先，哈萨克斯坦最高议会在1991年10月16日通过了《哈萨克苏维埃社会主义共和国选举法》，并根据该法宣布在1991年12月1日举行哈萨克苏维埃社会主义共和国的总统大选。这一决定，为哈萨克斯坦历史上首次公开、公平和普选形势的总统选举奠定了基础。

在这场首次举行的全民普选中，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫以98.78%的得票率胜选，成为了哈萨克斯坦独立后的首任共和国总统。12月5日，中央选举委员会公布了选举的正式结果，根据统计，全国注册选民的88.23%，即8 788 726人参加了选举投票。其中，8 681 276人投票支持努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫。首任总统的宣誓就职仪式于当年12月10日举行。6天后，哈萨克斯坦向全世界宣布正式成为独立自主的共和国。

2011年12月10日，哈萨克斯坦议会通过了《哈萨克斯坦共和国法定节假日》修正案。在该法案中，正式将每年的12月1日确立为哈萨克斯坦共和国首任总统日。

也就是说，今天是哈萨克斯坦第九次庆祝这一节日。