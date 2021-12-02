哈萨克斯坦副外长出席第十四届中亚-韩国合作论坛

哈通社/杜尚别/12月2日—哈萨克斯坦外交部副部长玛拉特·斯兹德科夫日前出席在杜尚别举行的第十四届中亚-韩国合作论坛。

韩国、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的外交部领导人出席会议。

会议就林业、卫生、数字技术和能源等领域的合作问题进行了讨论。

与会者们概述了中亚国家与韩国在林业和共同应对气候变化领域的合作纲要，并表示有兴趣通过亚洲森林合作组织（AFoCo）扩大多边合作。

在能源领域，各方表示有兴趣在向替代能源转型、能源设施现代化和该领域经验交流等过程中进一步发展合作。

在卫生领域，各方强调了在疫情后时期继续合作的重要性。各方表示，有必要扩大对卫生工作者的在职培训计划，并表示有兴趣在传统医药行业的发展、疫苗生产和分销方面进行合作，以共同应对新冠疫情。

而在数字技术领域，各方就与与会国家在经济数字化转型领域采取联合措施克服疫情造成的经济衰退的可能性交换了意见。

各方一致认为，中亚国家和韩国在相互尊重、互利共赢的基础上开展多方面合作，符合地区共同利益，是稳定发展的重要因素。

根据论坛结果，各方通过了中亚和韩国外交部长联合声明。

在论坛框架内，哈萨克斯坦副外长会见韩国外长郑义溶，双方就进一步发展和加强两国合作潜力等问题进行了讨论、

同时双方还特别谈到了哈韩政府间经贸和科技合作委员会第十次会议的相关问题，以加强双边在数字基础设施和医药领域的合作。

【编译：达娜】