托卡耶夫总统会见外国投资企业代表

哈通社/努尔苏丹/12月3日—据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日会见多个外国大型投资企业代表。

会谈中，总统指出，外资已成为哈萨克斯坦发展的关键因素之一，国家特别重视改善投资环境。

«该领域系统而全面的工作使哈萨克斯坦成为后苏联空间和中亚地区最大和增长最快的经济体之一。获得独立以来，哈萨克斯坦吸引了3700亿美元外国直接投资。国家在各方面对投资者给予优先支持。我们对每一位投资人都实行个体化、综合化支持的原则。»总统说。

托卡耶夫指出，总统直属的外国投资者理事会是与投资者互动的重要平台。

除了在实体领域吸引直接投资外，哈萨克斯坦还特别关注证券市场的发展和吸引外国证券投资者。

总统指出，哈萨克斯坦是该地区最大的资本市场。

“央行作为主要的金融监管机构，正在积极致力于进一步发展股票市场。 哈萨克斯坦改善了该行业的法律和基础设施方向。目前全国有两个证券交易所—位于阿拉木图的KASE和阿斯塔纳国际金融中心。”他说。

世界领先的铀生产商哈萨克斯坦原子能工业公司（Kazatomprom）和该地区金融科技领导者Kaspi.kz 的IPO为资本市场的活力和发展做出了贡献。

托卡耶夫总统还表示，哈萨克斯坦正开展大规模的私有化工作。

«目前，哈萨克斯坦正努力将700多家国有企业私有化，这些企业涉及石油和天然气、能源、基础设施等各个领域。我们欢迎贵公司股票在哈萨克斯坦证券交易所上市。»总统说。

贝莱德、卢克索资本、卢嘉路资本、安本资产管理、资本集团、金沙资本、Alameda Research & FTX、金士威资本等企业领导人在会上发表了讲话。

【编译：达娜】