托卡耶夫总统与乌兹别克斯坦总统举行小范围会谈

哈通社/努尔苏丹/12月6日—据总统府新闻局消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫6日与前来哈萨克斯坦进行国事访问的乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫举行小范围会谈。

会谈开始之前，总统府举行了隆重的欢迎仪式。仪仗队列队向两国元首致敬，军乐队演奏了两国国歌。随后，两国总统互相介绍双方代表团成员。

欢迎仪式结束后，两国总统开始了小范围会谈。

会谈中，两国领导人就双边战略伙伴关系的广泛问题，包括在政治、经贸、投资、过境运输、文化和人道主义等领域的合作关系进行了讨论，并就该地区在安全领域的合作以及在多边平台中的互动问题交换了意见。

托卡耶夫总统表示，米尔济约耶夫的此次访哈执行对推动哈乌合作迈上新台阶具有重要意义。

«今天我们将签署《盟国关系宣言》。若两国坚持战略伙伴关系的原则，未来我们的关系就会上升到一个新的水平。因此，我相信今天签署的文件将为两国合作注入新的动力。我们已达成共识，即向两国政府下达有关将双边贸易额增至30亿美元，再增至100亿美元的指示。这是一个非常高的水平。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还谈到了两国在确保地区稳定与安全方面的作用。

«两国之间的联盟与战略伙伴关系是确保中亚地区稳定与安全的重要因素。这并不夸张。两国关系越密切，该地区的局势就越稳定。»总统说。

沙夫卡特·米尔济约耶夫感谢哈方的热情接待，并祝贺哈萨克斯坦独立30周年。

米尔济约耶夫赞赏哈萨克斯坦取得的巨大成就，他还指出，首任总统纳扎尔巴耶夫为双边关系发展作出了重要贡献。

乌兹别克斯坦总统表示，其在哈萨克斯坦独立30周年之际进行的国事访问具有象征意义。他表示相信，两国人民数百年的友好关系将大大有助于加强国家间的联系。他还提到了两国政府为此次访问所做出的卓有成效的工作。

【编译：达娜】